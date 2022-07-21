Виборг

Виборг
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Страна
Дания
Стадион
Виборг Стадион
Тренер
Аурелиус Скарбалиус
А. Скарбалиус
Лента
Состав
Расписание
Результаты
Ближайшие матчи
21.07.2022 21 июля 2022 чт 19:30
Судува
-:-
Виборг
21.07.2022 21 июля 2022 чт 19:30
Лига конференций , 2 раунд
Судува
-
Виборг
-
Лига конференций , 2 раунд
28.07.2022 28 июля 2022 чт 20:00
Виборг
-:-
Судува
28.07.2022 28 июля 2022 чт 20:00
Лига конференций , 2 раунд
Виборг
-
Судува
-
Лига конференций , 2 раунд
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