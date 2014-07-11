Верис

Кишинев
Подписаться
Сайт
Страна
Молдова
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
11.07.2014 11 июля 2014 пт 20:45
Литекс
3 : 0
Верис
11.07.2014 11 июля 2014 пт 20:45
1 раунд
Литекс
3
Верис
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 17:30
Верис
0 : 0
Литекс
03.07.2014 03 июля 2014 чт 17:30
1 раунд
Верис
0
Литекс
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее