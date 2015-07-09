Литекс

Ловеч
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Результаты
09.07.2015 09 июля 2015 чт 20:45
Литекс
2 : 2
Елгава
09.07.2015 09 июля 2015 чт 20:45
1 раунд
Литекс
2
Елгава
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 19:00
Елгава
1 : 1
Литекс
02.07.2015 02 июля 2015 чт 19:00
1 раунд
Елгава
1
Литекс
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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