Елгава

Елгава
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Результаты
06.07.2017 06 июля 2017 чт 18:30
Елгава
0 : 1
Ференцварош
06.07.2017 06 июля 2017 чт 18:30
1 раунд
Елгава
0
Ференцварош
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 19:45
Ференцварош
2 : 0
Елгава
29.06.2017 29 июня 2017 чт 19:45
1 раунд
Ференцварош
2
Елгава
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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