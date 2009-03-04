Вехен

Таунустейн
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Германия
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Результаты
Результаты
04.03.2009 04 марта 2009 ср 21:00
Гамбург
2 : 1
Вехен
04.03.2009 04 марта 2009 ср 21:00
1/4 финала
Гамбург
2
Вехен
1
Германия. Кубок , 1/4 финала
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Карлсруэ
4 : 0
Вехен
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
1/8 финала
Карлсруэ
4
Вехен
0
Германия. Кубок , 1/8 финала
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 20:00
Вехен
1 : 0
Алемания
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 20:00
1/16 финала
Вехен
1
Алемания
0
Германия. Кубок , 1/16 финала
10.08.2008 10 авг. 2008 вс 17:00
Дармштадт
0 : 2
Вехен
10.08.2008 10 авг. 2008 вс 17:00
1/32 финала
Дармштадт
0
Вехен
2
Германия. Кубок , 1/32 финала
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