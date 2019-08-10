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Алемания
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Алемания
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Результаты
Результаты
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
16:30
Алемания
1 : 4
Байер
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
16:30
1/32 финала
Алемания
1
Байер
4
Германия. Кубок , 1/32 финала
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