Алемания

Аахен
Подписаться
Сайт
Страна
Германия
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
Алемания
1 : 4
Байер
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
1/32 финала
Алемания
1
Байер
4
Германия. Кубок , 1/32 финала
Подробнее