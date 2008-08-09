Вегберг-Беек

Вегберг
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Германия
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Результаты
Результаты
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 16:30
Вегберг-Беек
1 : 4
Алемания
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 16:30
1/32 финала
Вегберг-Беек
1
Алемания
4
Германия. Кубок , 1/32 финала
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