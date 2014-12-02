Варезе

Варезе
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Италия
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Стефано Беттинелли
С. Беттинелли
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Результаты
Результаты
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 18:00
Лацио
3 : 0
Варезе
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 18:00
4 раунд
Лацио
3
Варезе
0
Италия. Кубок , 4 раунд
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 21:30
Варезе
1 : 0
Виртус Энтелла
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 21:30
3 раунд
Варезе
1
Виртус Энтелла
0
Италия. Кубок , 3 раунд
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