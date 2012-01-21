Валанс

Валанс
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Жорж Помпиду
Лента
Состав
Результаты
Результаты
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 22:00
Валанс
0 : 2
Эвиан
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 22:00
1/16 финала
Валанс
0
Эвиан
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
Подробнее