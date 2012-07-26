Ювяскюля

Ювяскюла
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Финляндия
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Результаты
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:00
Зета
1 : 0
Ювяскюля
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:00
2 раунд
Зета
1
Ювяскюля
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 19:00
Ювяскюля
3 : 2
Зета
19.07.2012 19 июля 2012 чт 19:00
2 раунд
Ювяскюля
3
Зета
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:00
Стабек
3 : 2
Ювяскюля
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:00
1 раунд
Стабек
3
Ювяскюля
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 19:00
Ювяскюля
2 : 0
Стабек
05.07.2012 05 июля 2012 чт 19:00
1 раунд
Ювяскюля
2
Стабек
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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