Стабек

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург 		Вра 39 1 0 0 1 0
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Таблица

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Результаты
07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:00
Стабек
0 : 1
Коннас Куэй
07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:00
1 раунд
Стабек
0
Коннас Куэй
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:15
Коннас Куэй
0 : 0
Стабек
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:15
1 раунд
Коннас Куэй
0
Стабек
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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