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Ж
К
Маартен Стекеленбург
М. Стекеленбург
Вра
39
1
0
0
1
0
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Таблица
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Результаты
07.07.2016
07 июля 2016
чт
20:00
Стабек
0 : 1
Коннас Куэй
07.07.2016
07 июля 2016
чт
20:00
1 раунд
Стабек
0
Коннас Куэй
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:15
Коннас Куэй
0 : 0
Стабек
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:15
1 раунд
Коннас Куэй
0
Стабек
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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