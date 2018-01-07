УСМ Сенли

Сенли
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Франция
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Результаты
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:30
УСМ Сенли
0 : 4
Нант
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:30
1/32 финала
УСМ Сенли
0
Нант
4
Франция. Кубок , 1/32 финала
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