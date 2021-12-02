Уракан Мелилья

Мелилья
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Испания
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Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
1
David Diz D.
Вра
1
0
0
0
0
7
Sidi S.
Пол
1
0
0
0
0
9
José Medina J.
Нап
1
0
0
0
0
11
José Luis Fernández J.
Нап
1
0
0
0
0
10
Hamin Buzzian H.
Пол
1
0
0
0
0
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Результаты
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 21:00
Уракан Мелилья
0 : 8
Леванте
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 21:00
1 раунд
Уракан Мелилья
0
Леванте
8
Испания. Кубок , 1 раунд
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