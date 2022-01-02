Юра Суд

Лаван-Ле-Сен-Клод
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Франция
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Результаты
Результаты
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 20:30
Юра Суд
1 : 4
Сент-Этьен
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 20:30
1/16 финала
Юра Суд
1
Сент-Этьен
4
Франция. Кубок , 1/16 финала
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 18:00
Юра Суд
5 : 2
Сен-Дени
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 18:00
1/32 финала
Юра Суд
5
Сен-Дени
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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