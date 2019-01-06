Уокинг

Уокинг
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Грег Лер Г. Лер 		Нап 27 1 0 0 0 0
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Результаты
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Уокинг
0 : 2
Уотфорд
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
1/32 финала
Уокинг
0
Уотфорд
2
Англия. Кубок , 1/32 финала
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