Универсидад

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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Страна
Испания
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Результаты
Результаты
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:00
Атлетико
1 : 1
Универсидад
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 23:00
1/16 финала
Атлетико
1
Универсидад
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 22:55
Универсидад
0 : 5
Атлетико
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 22:55
1/16 финала
Универсидад
0
Атлетико
5
Испания. Кубок , 1/16 финала
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