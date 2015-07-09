Улисc

Ереван
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Результаты
09.07.2015 09 июля 2015 чт 19:00
Улисc
1 : 3
Биркиркара
09.07.2015 09 июля 2015 чт 19:00
1 раунд
Улисc
1
Биркиркара
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 21:45
Биркиркара
0 : 0
Улисc
02.07.2015 02 июля 2015 чт 21:45
1 раунд
Биркиркара
0
Улисc
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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