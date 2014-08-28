Твенте

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Де Гролш Весте
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Рене Хак
Р. Хак
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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 20:30
Твенте
1 : 1
Карабах
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 20:30
4 раунд
Твенте
1
Карабах
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 19:00
Карабах
0 : 0
Твенте
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 19:00
4 раунд
Карабах
0
Твенте
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
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