Торки Юнайтед

Торки
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Результаты
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Торки Юнайтед
0 : 1
Брайтон
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
1/32 финала
Торки Юнайтед
0
Брайтон
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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