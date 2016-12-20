Толедо

Толедо
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Испания
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Результаты
Результаты
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 21:00
Вильярреал
1 : 1
Толедо
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 21:00
1/16 финала
Вильярреал
1
Толедо
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Толедо
0 : 3
Вильярреал
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
1/16 финала
Толедо
0
Вильярреал
3
Испания. Кубок , 1/16 финала
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