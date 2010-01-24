Тьер

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Франция
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Результаты
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 16:00
Тьер
1(2) : 1(3)
Нанси
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 16:00
1/32 финала
Тьер
1
Нанси
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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