Тьер - Нанси: 24 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Тьер
1:1
( 2 : 3)

Тьер - Нанси: 24 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Нанси
Нанси
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
24 янв. 2010, 16:00 МСК
24.01.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча