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Теннис Боруссия
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Результаты
Результаты
09.08.2008
09 авг. 2008
сб
20:30
Теннис Боруссия
0 : 3
Энерги
09.08.2008
09 авг. 2008
сб
20:30
1/32 финала
Теннис Боруссия
0
Энерги
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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