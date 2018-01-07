Стиль 1930

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Франция
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Результаты
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:30
Стиль 1930
0 : 1
Труа
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:30
1/32 финала
Стиль 1930
0
Труа
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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