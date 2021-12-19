Стад Пуатьевен

Пуатье
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 15:45
Стад Пуатьевен
0 : 1
Ланс
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 15:45
1/32 финала
Стад Пуатьевен
0
Ланс
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее