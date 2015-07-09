Спартак-Цхинвали

Цхинвали
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Результаты
09.07.2015 09 июля 2015 чт 19:00
Спартак-Цхинвали
1 : 3
Ботошани
09.07.2015 09 июля 2015 чт 19:00
1 раунд
Спартак-Цхинвали
1
Ботошани
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 20:00
Ботошани
1 : 1
Спартак-Цхинвали
02.07.2015 02 июля 2015 чт 20:00
1 раунд
Ботошани
1
Спартак-Цхинвали
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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