Шовиньи

Шовиньи
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Франция
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Результаты
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 23:00
Шовиньи
0 : 3
Марсель
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 23:00
1/16 финала
Шовиньи
0
Марсель
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:20
Шовиньи
2 : 1
Шартр
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:20
1/32 финала
Шовиньи
2
Шартр
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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