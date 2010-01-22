Сомюр

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Франция
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Результаты
22.01.2010 22 янв. 2010 пт 22:45
Сомюр
0 : 4
Ренн
22.01.2010 22 янв. 2010 пт 22:45
1/16 финала
Сомюр
0
Ренн
4
Франция. Кубок , 1/16 финала
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 21:00
Авранш
0 : 1
Сомюр
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 21:00
1/32 финала
Авранш
0
Сомюр
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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