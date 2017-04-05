Авранш

Авранш
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Франция
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Результаты
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 22:05
Авранш
0 : 4
ПСЖ
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 22:05
1/4 финала
Авранш
0
ПСЖ
4
Франция. Кубок , 1/4 финала
01.03.2017 01 марта 2017 ср 20:30
Авранш
1(6) : 1(5)
Страсбур
01.03.2017 01 марта 2017 ср 20:30
1/8 финала
Авранш
1
Страсбур
1
Франция. Кубок , 1/8 финала
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 20:00
Авранш
1 : 0
Флери
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 20:00
1/16 финала
Авранш
1
Флери
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 23:00
Авранш
3 : 1
Лаваль
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 23:00
1/32 финала
Авранш
3
Лаваль
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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