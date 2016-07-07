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Тренер
Хусреф Мусемич
Х. Мусемич
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Результаты
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:45
Бейтар
1 : 0
Слобода
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:45
1 раунд
Бейтар
1
Слобода
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
19:00
Слобода
0 : 0
Бейтар
30.06.2016
30 июня 2016
чт
19:00
1 раунд
Слобода
0
Бейтар
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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