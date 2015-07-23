Сконто

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Результаты
23.07.2015 23 июля 2015 чт 18:00
Дебрецен
9 : 2
Сконто
23.07.2015 23 июля 2015 чт 18:00
2 раунд
Дебрецен
9
Сконто
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
16.07.2015 16 июля 2015 чт 19:00
Сконто
2 : 2
Дебрецен
16.07.2015 16 июля 2015 чт 19:00
2 раунд
Сконто
2
Дебрецен
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
09.07.2015 09 июля 2015 чт 21:45
Сент Патрикс
0 : 2
Сконто
09.07.2015 09 июля 2015 чт 21:45
1 раунд
Сент Патрикс
0
Сконто
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 19:00
Сконто
2 : 1
Сент Патрикс
02.07.2015 02 июля 2015 чт 19:00
1 раунд
Сконто
2
Сент Патрикс
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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