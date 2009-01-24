Ширейн

Ширейн
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Франция
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Результаты
Результаты
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 17:00
Ширейн
0 : 8
Тулуза
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 17:00
1/16 финала
Ширейн
0
Тулуза
8
Франция. Кубок , 1/16 финала
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 17:30
Ширейн
4 : 2
Клермон
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 17:30
1/32 финала
Ширейн
4
Клермон
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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