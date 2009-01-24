Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Карим Бензема
Оливье Жиру
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Янн Зоммер
Неймар Да Силва
Лерой Сане
Вирджил ван Дейк
Эрлинг Холанд
Мэйсон Маунт
Серхио Агуэро
Россия
Алжир
Косово
Франция
Китай
США
Португалия
Норвегия
Бельгия
Уэльс
Нидерланды
Спартак
Рейнджерс
Зенит
Ливерпуль
Ахмат
Реал
Челси
Манчестер Юнайтед
Боруссия
Арсенал
ЦСКА
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Карим Бензема
Лига чемпионов
Оливье Жиру
Евро-2020
Спартак
РПЛ
Криштиану Роналду
Глазго Рейнджерс
Кубок Африки
Зенит
Лионель Месси
Ливерпуль
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Клубы
Ширейн
Поделиться:
Ширейн
Ширейн
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
17:00
Ширейн
0 : 8
Тулуза
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
17:00
1/16 финала
Ширейн
0
Тулуза
8
Франция. Кубок , 1/16 финала
03.01.2009
03 янв. 2009
сб
17:30
Ширейн
4 : 2
Клермон
03.01.2009
03 янв. 2009
сб
17:30
1/32 финала
Ширейн
4
Клермон
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее