Шербур

Шербур
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Франция
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Результаты
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 21:30
Шербур
0 : 1
Ле Ман
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 21:30
1/16 финала
Шербур
0
Ле Ман
1
Франция. Кубок , 1/16 финала
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