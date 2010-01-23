Сент-Уан-л'Омон

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Франция
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Результаты
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:00
Сент-Уан-л'Омон
0 : 3
Седан
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:00
1/32 финала
Сент-Уан-л'Омон
0
Седан
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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