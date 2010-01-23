Сент-Уан-л'Омон - Седан: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сент-Уан-л'Омон
0:3

Сент-Уан-л'Омон - Седан: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Седан
Седан
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
23 янв. 2010, 17:00 МСК
23.01.2010, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 0:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча