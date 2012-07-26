Сеница

Сеница
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Результаты
26.07.2012 26 июля 2012 чт 20:30
Сеница
0 : 1
АПОЭЛ
26.07.2012 26 июля 2012 чт 20:30
2 раунд
Сеница
0
АПОЭЛ
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 0
Сеница
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
АПОЭЛ
2
Сеница
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:30
Сеница
2 : 1
МТК
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:30
1 раунд
Сеница
2
МТК
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 21:00
МТК
1 : 1
Сеница
05.07.2012 05 июля 2012 чт 21:00
1 раунд
МТК
1
Сеница
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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