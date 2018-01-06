Сен-Мало

Сен-Мало
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Франция
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Результаты
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Сен-Мало
1 : 2
Шатору
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
1/32 финала
Сен-Мало
1
Шатору
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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