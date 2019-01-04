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Результаты
Результаты
04.01.2019
04 янв. 2019
пт
22:55
Нант
4 : 1
Шатору
04.01.2019
04 янв. 2019
пт
22:55
1/32 финала
Нант
4
Шатору
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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