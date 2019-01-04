Шатору

Шатору
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
04.01.2019 04 янв. 2019 пт 22:55
Нант
4 : 1
Шатору
04.01.2019 04 янв. 2019 пт 22:55
1/32 финала
Нант
4
Шатору
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее