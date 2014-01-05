Сен-Аман

Сен-Аман-лес-О
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Франция
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Результаты
Результаты
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:00
Сен-Аман
1(2) : 1(4)
Ирис Клуб де Круа
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 16:00
1/32 финала
Сен-Аман
1
Ирис Клуб де Круа
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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