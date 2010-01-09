Секлен

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Франция
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Результаты
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 19:00
Секлен
1 : 4
Булонь
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 19:00
1/32 финала
Секлен
1
Булонь
4
Франция. Кубок , 1/32 финала
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