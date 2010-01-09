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Кубок Франции
Секлен VS Булонь
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Секлен - Булонь: 09 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Секлен
1:4
Секлен - Булонь: 09 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Булонь
Булонь-сюр-Мер
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
9 янв. 2010, 19:00 МСК
9.01.2010, 19:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:4
Конец первого тайма (0:0)
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