Саттон Юнайтед

Саттон
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Результаты
20.02.2017 20 февр. 2017 пн 22:55
Саттон Юнайтед
0 : 2
Арсенал
20.02.2017 20 февр. 2017 пн 22:55
1/8 финала
Саттон Юнайтед
0
Арсенал
2
Англия. Кубок , 1/8 финала
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Саттон Юнайтед
1 : 0
Лидс
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
1/16 финала
Саттон Юнайтед
1
Лидс
0
Англия. Кубок , 1/16 финала
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
Уимблдон
1 : 2
Саттон Юнайтед
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
1/32 финала
Уимблдон
1
Саттон Юнайтед
2
Англия. Кубок , 1/32 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Саттон Юнайтед
0 : 0
Уимблдон
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
1/32 финала
Саттон Юнайтед
0
Уимблдон
0
Англия. Кубок , 1/32 финала
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