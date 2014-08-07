Санкт-Пельтен

Санкт-Пельтен
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Австрия
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07.08.2014 07 авг. 2014 чт 20:00
Санкт-Пельтен
2 : 3
ПСВ
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 20:00
3 раунд
Санкт-Пельтен
2
ПСВ
3
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 20:00
ПСВ
1 : 0
Санкт-Пельтен
31.07.2014 31 июля 2014 чт 20:00
3 раунд
ПСВ
1
Санкт-Пельтен
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
24.07.2014 24 июля 2014 чт 22:05
Санкт-Пельтен
2 : 0
Ботев
24.07.2014 24 июля 2014 чт 22:05
2 раунд
Санкт-Пельтен
2
Ботев
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 19:45
Ботев
2 : 1
Санкт-Пельтен
17.07.2014 17 июля 2014 чт 19:45
2 раунд
Ботев
2
Санкт-Пельтен
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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