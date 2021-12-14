Сан-Себастьян де лос Рейес

Сан-Себастьян
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Испания
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Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
19
Eneko Jauregi E.
Нап
2
1
0
1
0
13
Ismael De Andrés I.
Вра
1
0
0
0
0
11
Borja Martinez B.
Пол
1
0
0
0
0
16
Alfredo Pedraza A.
Нап
1
0
0
1
0
10
Хорхе Хименес Х. Хименес
Нап
22
1
0
0
1
0
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Результаты
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 21:00
Сан-Себастьян де лос Рейес
0(4) : 0(5)
Фуэнлабрада
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 21:00
2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0
Фуэнлабрада
0
Испания. Кубок , 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
Сан Хуан
1 : 2
Сан-Себастьян де лос Рейес
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
1 раунд
Сан Хуан
1
Сан-Себастьян де лос Рейес
2
Испания. Кубок , 1 раунд
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