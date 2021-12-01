Сан Роке де Лепе

Лепе
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Испания
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Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
17
Ignacio Abeledo I.
Защ
1
0
0
0
0
21
Adrián Ruiz A.
Пол
1
0
0
0
0
18
Victor Morillo V.
Нап
1
0
0
0
0
22
Marcos Torres Antanon M.
Пол
0
0
0
0
0
16
Chuma C.
Нап
0
0
0
0
0
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Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 23:00
Сан Роке де Лепе
0 : 3
Мирандес
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 23:00
1 раунд
Сан Роке де Лепе
0
Мирандес
3
Испания. Кубок , 1 раунд
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