Розенхайм 1860

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Германия
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Результаты
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 19:00
Розенхайм 1860
0 : 2
Аален
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 19:00
1 раунд
Розенхайм 1860
0
Аален
2
Германия. Кубок , 1 раунд
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