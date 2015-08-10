Аален

Аален
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Сайт
Страна
Германия
Стадион
Шольц-Арена
Тренер
Штефан Рутенберг
Ш. Рутенберг
Лента
Состав
Результаты
Результаты
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:30
Аален
0(1) : 0(2)
Нюрнберг
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:30
1 раунд
Аален
0
Нюрнберг
0
Германия. Кубок , 1 раунд
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