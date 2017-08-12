Рот-Вайсс

Эрфурт
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Германия
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Результаты
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Рот-Вайсс
0 : 1
Хоффенхайм
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
1/32 финала
Рот-Вайсс
0
Хоффенхайм
1
Германия. Кубок , 1/32 финала
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