Рот-Вайсс

Ален
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Германия
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Результаты
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Рот-Вайсс
2(4) : 2(5)
Арминия
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
1/32 финала
Рот-Вайсс
2
Арминия
2
Германия. Кубок , 1/32 финала
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