Россбах

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Германия
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Результаты
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 21:30
Россбах
0 : 4
Майнц
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 21:30
1 раунд
Россбах
0
Майнц
4
Германия. Кубок , 1 раунд
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